Самолет компании Amazon выкатился за пределы полосы и загорелся в Майами

В аэропорту Майами потерпел крушение и загорелся грузовой Boeing 767 Amazon Самолет компании Amazon выкатился за пределы полосы и загорелся в Майами

Москва6 сен Вести.В аэропорту Майами в США произошло крушение грузового самолета Boeing 767 авиакомпании Amazon. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

По предварительным данным, во время посадки борт, прибывший из Пуэрто-Рико, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего начался пожар.

Жители разных районов города наблюдают густой столб черного дыма, поднимающийся над аэропортом. В настоящее время власти ввели временный запрет на вылеты всех рейсов из авиагавани. Информация о количестве пострадавших и точных причинах авиакатастрофы уточняется.