Иран нанес удар по инфраструктуре центра данных американской Amazon в Бахрейне

КСИР в ответ на атаки США ударил по центру данных Amazon в Бахрейне Иран нанес удар по инфраструктуре центра данных американской Amazon в Бахрейне

Москва21 июл Вести.В ответ на удары США Иран выпустил несколько крылатых ракет по центральной инфраструктуре главного центра данных американской компании Amazon в Бахрейне, заявил отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Удар нанесен в ответ на американскую атаку на строящуюся АЭС "Дарховейн" в ночь на 19 июля.

В ответ на нападение американской армии на строящиеся объекты и гражданских лиц на "Дарховейне" нанесли удар несколькими крылатыми ракетами по центральной инфраструктуре данных американской компании Amazon в Бахрейне, уничтожив ее говорится в сообщении КСИР, которое приводит иранское агентство Fars

Ранее 21 июля в КСИР заявили об уничтожении американской радиолокационной станции в Мухарраке и системы ПВО Patriot в Риффе, Бахрейн.