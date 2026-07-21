Москва21 июлВести.В ответ на удары США Иран выпустил несколько крылатых ракет по центральной инфраструктуре главного центра данных американской компании Amazon в Бахрейне, заявил отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Удар нанесен в ответ на американскую атаку на строящуюся АЭС "Дарховейн" в ночь на 19 июля.
В ответ на нападение американской армии на строящиеся объекты и гражданских лиц на "Дарховейне" нанесли удар несколькими крылатыми ракетами по центральной инфраструктуре данных американской компании Amazon в Бахрейне, уничтожив ееговорится в сообщении КСИР, которое приводит иранское агентство Fars
Ранее 21 июля в КСИР заявили об уничтожении американской радиолокационной станции в Мухарраке и системы ПВО Patriot в Риффе, Бахрейн.