В США расследуют инцидент с самолетом, выкатившимся за пределы ВПП

Авиарегулятор расследует выезд грузового самолета за ВПП в Майами В США расследуют инцидент с самолетом, выкатившимся за пределы ВПП

Москва6 сен Вести.Управление гражданской авиации США (FAA) расследует инцидент с грузовым самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Майами. Об этом рассказал министр транспорта США Шон Даффи.

Он отметил, что в аэропорту Майами введен полный запрет на вылеты, а спасательные службы осматривают место происшествия.

FAA отправит инспекторов для расследования написал Даффи в соцсети X

Накануне американские СМИ сообщили, что Boeing 767 авиакомпании Amazon, прибывший из Пуэрто-Рико, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего начался пожар. Уточнялось, что местные жители наблюдают густой столб черного дыма над аэропортом.