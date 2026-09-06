Москва6 сенВести.Управление гражданской авиации США (FAA) расследует инцидент с грузовым самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Майами. Об этом рассказал министр транспорта США Шон Даффи.
Он отметил, что в аэропорту Майами введен полный запрет на вылеты, а спасательные службы осматривают место происшествия.
FAA отправит инспекторов для расследованиянаписал Даффи в соцсети X
Накануне американские СМИ сообщили, что Boeing 767 авиакомпании Amazon, прибывший из Пуэрто-Рико, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего начался пожар. Уточнялось, что местные жители наблюдают густой столб черного дыма над аэропортом.