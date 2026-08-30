Авиадиспетчерам грозит увольнение за уход с работы перед ЧП в Нью-Йорке

Два авиадиспетчера ушли с работы раньше перед катастрофой в Нью-Йорке Авиадиспетчерам грозит увольнение за уход с работы перед ЧП в Нью-Йорке

Москва30 авг Вести.Двум авиадиспетчерам, которые покинули вышку в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия примерно за час до столкновения самолета Air Canada с пожарной машиной, теперь грозит увольнение.

Сотрудники ушли с работы раньше положенного. Они могли обеспечить дополнительный контроль в момент ЧП, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника, знакомого с расследованием.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ла-Гуардия 22 марта. На борту самолета Air Canada находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия погибли два пилота.

Расследование произошедшего продолжается.