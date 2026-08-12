Самолет из Пхукета в Нью-Дели едва не упал из-за действия наркотика на пилота

В Индии авиалайнер едва не разбился из-за пилота под наркотиками Самолет из Пхукета в Нью-Дели едва не упал из-за действия наркотика на пилота

Москва12 авг Вести.Рейс AI 2379 компании Air India из Пхукета в Нью-Дели едва не завершился катастрофой. Командир экипажа авиалайнера А320 4 августа утратил контроль над самолетом, сообщает газета Thе Times of India. Ему понадобилась срочная помощь.

В этот момент воздушное судно перешло в неуправляемый полет. Лайнер начал резкое самопроизвольное снижение. Из-за этого два десятка пассажиров на его борту пострадали, а 17 из них были после полета госпитализированы. Также легкие травмы получили четверо членов экипажа. Инцидент индийская авиакомпания объяснила "попаданием самолета в зону высокой турбулентности".

Позже расследование установило, что командир воздушного судна находился под действием наркотиков отмечает издание

Взятые у летчика анализы подтвердили наличие в его организме следов марихуаны.

Избежать авиакатастрофы самолету индийской авиакомпании помог второй пилот. Он взял управление лайнером на себя и успешно посадил самолет в пункте назначения.

12 июня прошлого года пассажирский Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение в штате Гуджарат. Воздушное судно упало на здание общежития медицинского колледжа. Общее число жертв авиакатастрофы достигло 275 человек. Причиной катастрофы стали проблемы с электропроводкой в туалетах лайнера.