В аэропорту Шарль де Голль закрыли две полосы из-за пожара около Парижа

Две полосы закрыли в аэропорту Шарль де Голль из-за пожара в пригороде Парижа В аэропорту Шарль де Голль закрыли две полосы из-за пожара около Парижа

Москва11 авг Вести.Две взлетно-посадочные полосы аэропорта Шарль де Голль недалеко от Парижа были закрыты из-за пожара и вызванного им задымления в пригороде французской столицы, сообщил портал Orange Actualités (OA).

Причиной прекращения работы полос стал пожар в городе Лувр департамента Валь-д'Уаз к северу от Парижа. По информации газеты Le Parisien, возгорание произошло на складе, где хранились матрасы, краска и паркет.

Огромный столб черного дыма был виден даже из Парижа… Пожар произошел недалеко от аэропорта Руасси – Шарль-де-Голль. В качестве меры предосторожности две взлетно-посадочные полосы были закрыты, однако на работу воздушного сообщения это не повлияло говорится в публикации

В то же время из-за инцидента ожидаются перебои в работе железнодорожного транспорта, в частности, на линии Орри-ла-Виль – Париж.

Ранее на юге Франции эвакуировали две деревни из-за пожара, возникшего в 140 км от города Монпелье. Площадь пожара дошла до 153 гектар, пожарным не удалось взять его под контроль.

До этого телеканал France 24 сообщил, что курортный город Ле Порж в регионе Новая Аквитания был уничтожен мощными лесными пожарами, 3,5 тысячи человек остались без жилья.