Москва10 авгВести.В коммуне Массегро-Кос-Горж в департаменте Лозер на юге Франции вспыхнул пожар, который привел к эвакуации двух деревень. Об этом сообщает RTL со ссылкой на агентство AFP.
Пожар в 140 километрах от города Монпелье, как отмечается, мог начаться из-за возгорания автомобиля.
Пожар, вспыхнувший в воскресенье днем в Лозере, уже охватил около 153 гектаров, привел к эвакуации людей из двух деревень и до сих пор не взят под контрольговорится в материале
Командир местной пожарно-спасательной службы Марк Тулуз отметил, что засуха способствовала распространению пожара.
Телеканал France 24 ранее передал, что мощные лесные пожары уничтожили курортный город Ле-Порж, оставив без жилья 3,5 тысячи человек.