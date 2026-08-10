Пожар во французском Лозере привел к эвакуации двух деревень Жители двух деревень эвакуированы из-за пожара во французском Лозере

Москва10 авг Вести.В коммуне Массегро-Кос-Горж в департаменте Лозер на юге Франции вспыхнул пожар, который привел к эвакуации двух деревень. Об этом сообщает RTL со ссылкой на агентство AFP.

Пожар в 140 километрах от города Монпелье, как отмечается, мог начаться из-за возгорания автомобиля.

Пожар, вспыхнувший в воскресенье​​​ днем в Лозере, уже охватил около 153 гектаров, привел к эвакуации людей из двух деревень и до сих пор не взят под контроль говорится в материале

Командир местной пожарно-спасательной службы Марк Тулуз отметил, что засуха способствовала распространению пожара.

Телеканал France 24 ранее передал, что мощные лесные пожары уничтожили курортный город Ле-Порж, оставив без жилья 3,5 тысячи человек.