Пожары во французской Жиронде уничтожили не менее 252 построек

Пожары в Жиронде на юго-западе Франции уничтожили 252 строения Пожары во французской Жиронде уничтожили не менее 252 построек

Москва2 авг Вести.Большой природный пожар в департаменте Жиронда на юго-западе Франции уничтожил не менее 252 построек, сообщает телеканал BFMTV.

В районе пожара уничтожены 252 строения приводит BFMTV выдержку из заявления властей Жиронды

Количество сгоревших построек не является окончательным, сотрудники неотложных служб продолжают прочесывать выгоревшие районы.

Глава МИД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в Жиронде локализован. Однако пламя распространяется на юго-востоке страны в департаменте Вар, где к борьбе с огнем привлечены 1,5 тыс. пожарных.

Европа переживает один из самых жарких сезонов за последние годы, наиболее сильно пострадали Португалия, Испания, Франция, Греция и Италия.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась с рекордным количеством природных пожаров за все время после окончания Второй мировой войны.