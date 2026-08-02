Власти Франции объявили, что лесные пожары удалось взять под контроль

Премьер Франции заявил, что лесные пожары в стране взяты под контроль Власти Франции объявили, что лесные пожары удалось взять под контроль

Москва2 авг Вести.Серьезные лесные пожары, которые охватили южную часть Франции, удалось взять под контроль. Об этом заявил премьер-министр страны Себастьен Лекорню. Его слова приводит издание La Tribune Dimanche.

Он отметил, что эвакуированные люди начинают возвращаться в свои дома.

В целом пожары сегодня удалось взять под контроль сказал французский премьер

Ранее сообщалось, что лесные пожары во Франции вынудили 220 тысяч человек покинуть дома.

Во Франции мощные лесные пожары уничтожили курортный город Ле-Порж, оставив без жилья 3,5 тысячи человек.

Винодельческое поместье Chateau Miraval, которым владеют актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, оказалось в зоне риска из-за масштабных лесных пожаров на юге Франции.