Москва18 октВести.Легкий одномоторный самолет потерпел крушение в области Пиерия на северо-востоке Греции. В результате аварии погибли два пилота, сообщил телеканал ERT-news.
Воздушное судно нашли недалеко от взлетно-посадочной полосы аэроклуба Пиерии. После падения самолет не загорелся. Однако на месте крушения спасатели нашли двух пилотов без признаков жизни.
Обстоятельства и причины крушения устанавливаются.
Ранее СМИ сообщали, что 15 октября аварийный сигнал во время полета подали пять самолетов.