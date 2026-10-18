Два пилота погибли при крушении одномоторного самолета в Греции

Небольшой самолет разбился в Греции, есть погибшие Два пилота погибли при крушении одномоторного самолета в Греции

Москва18 окт Вести.Легкий одномоторный самолет потерпел крушение в области Пиерия на северо-востоке Греции. В результате аварии погибли два пилота, сообщил телеканал ERT-news.

Воздушное судно нашли недалеко от взлетно-посадочной полосы аэроклуба Пиерии. После падения самолет не загорелся. Однако на месте крушения спасатели нашли двух пилотов без признаков жизни.

Обстоятельства и причины крушения устанавливаются.

Ранее СМИ сообщали, что 15 октября аварийный сигнал во время полета подали пять самолетов.