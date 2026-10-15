Пять самолетов за сутки сообщили о ЧС на борту

Пять самолетов за день сообщили о ЧС на борту Пять самолетов за сутки сообщили о ЧС на борту

Москва15 окт Вести.С начала суток 15 октября аварийный сигнал во время полета подали уже пять самолетов. Это следует из полетных данных, изученных агентством РИА Новости.

Так, код чрезвычайной ситуации передавали самолет авиакомпании Volotea, выполнявший рейс из Тулузы в Кан, британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1, находившийся над Северным морем при подлете к побережью Шотландии, а также легкомоторный Grob G115E, летевший в небе Великобритании между городом Бедейл и деревней Майнскип.

Позднее, по данным на 20.10 мск, еще два борта передали аварийный код Squawk 7700. Самолет United Airlines, следовавший из лондонского аэропорта Хитроу в Нью-Йорк, подал сигнал в 19.26 мск, после чего вернулся в Лондон.

Также код Squawk 7700 в 19.31 мск передал бизнес-джет Bombardier Challenger 604, зарегистрированный в Сан-Марино. Он выполнял рейс из нигерийской Абуджи, но после сигнала развернулся обратно и приземлился в аэропорту вылета.

Код 7700 является универсальным транспондерным сигналом, который пилоты используют при возникновении общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом его передача не всегда означает непосредственную угрозу катастрофы.

Ранее как минимум пять пассажирских самолетов за сутки подавали сигнал бедствия 13 октября. Так, Boeing 737, выполнявший рейс из Рима в Дублин, передал подобный сигнал во время полета, аналогичный сигнал подавал и борт, вылетевший из Лондона в португальский город Фаро. Также еще один лайнер, летевший с Корфу в Нюрнберг, подал в пути сигнал о захвате воздушного судна. Кроме того, сигнал бедствия подавал в небе и самолет, летевший из Стокгольма в Цюрих и совершивший посадку в Гамбурге.

14 октября аварийный сигнал после неудачных попыток приземлиться подал самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Лиона в Стамбул.