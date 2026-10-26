Военный самолет ВВС Великобритании подал аварийный сигнал над Англией Airbus A400M Atlas подал аварийный сигнал в британском воздушном пространстве

Москва26 окт Вести.Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Великобритании подал аварийный сигнал во время полета над Англией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отслеживания полетов.

Борт, вылетевший из Эймсбери, передал код Squawk 7700 в 16:58 мск. По состоянию на 17:48 мск самолет кружил неподалеку от города. Причина подачи сигнала и конечный пункт назначения неизвестны.

Код 7700 обозначает общую чрезвычайную ситуацию на борту, однако сам по себе не означает непосредственной угрозы катастрофы.