Британский военно-транспортный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

Транспортник ВВС Великобритании приземлился рядом с границей Украины Британский военно-транспортный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

Москва5 ноя Вести.Самолет ВВС Великобритании Airbus A400M Atlas совершил посадку на территории Польши – недалеко от границы с Украиной. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сервисов.

Уточняется, что военно-транспортный самолет вылетел с авиабазы в английском городе Эймсбери. А приземлился А400M в 15.35 по московскому времени в аэропорту города Жешува.

Ранее такой же транспортник прилетел в Жешув с французской военной базы Люксей-сен-Совер. Известно, что A400M применяются для переброски военнослужащих и военной техники.