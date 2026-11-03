Второй за день самолет приземлился в Варшаве из-за сообщений о взрывчатке

В Варшаве приземлился второй за день самолет из-за угрозы взрыва Второй за день самолет приземлился в Варшаве из-за сообщений о взрывчатке

Москва3 ноя Вести.Два самолета за день были вынуждены приземлиться в варшавских аэропортах из-за сообщений о возможном взрывном устройстве на борту. Первый – из Лондона, второй – из Копенгагена.

По информации радиостанции RMF24, в настоящий момент в аэропорту Варшава-Модлин работают экстренные службы.

Сегодня самолет из Лондона совершил незапланированную посадку в аэропорту Варшава-Модлин​​​… Аэропорт закрыт утверждает RMF24

Кроме того, поступило сообщение об угрозе взрыва на борту рейса из Копенгагена в Варшаву. Самолет сейчас находится в аэропорту имени Фредерика Шопена, который работает в штатном режиме.

Уточняется, что Boeing 737 MAX, летевший из Лондона, должен был приземлиться как раз в аэропорту имени Шопена, но был срочно перенаправлен в Модлин. Пассажиров уже успели эвакуировать.