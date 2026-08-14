Москва14 авгВести.Граждан Варшавы, проживающих в центре города, эвакуируют из-за неразорвавшихся снарядов, обнаруженных во время проведения строительных работ. Об этом сообщает Польское телевидение (TVP).
Уточняется, что специалисты работают на перекрестке улиц Гжибовской и Желязной, где уже перекрыто движение. Организована зона безопасности в радиусе до 400 метров.
Всего найдено четыре артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Их обнаружил водитель экскаватора.
Ранее снаряд Первой мировой войны нашли на пляже в Турции. Предположительно, он относится к периоду Чанаккальских сражений.