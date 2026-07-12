Несколько сотен людей эвакуировали из-за угрозы нападения в пригороде Парижа В пригороде Парижа эвакуировали несколько сотен людей из-за угрозы нападения

Москва12 июл Вести.В парижском пригороде Сарсель были эвакуированы сотни людей из-за подозрений в подготовке нападения на еврейское сообщество. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

По данным радио, в Сарселе эвакуировали около 300 человек после появления информации об угрозе нападения, которое могло быть направлено против представителей еврейской общины.

Эвакуация прошла вечером 11 июля. Неподалеку от кинотеатра и ресторана, откуда вывели людей, был обнаружен припаркованный автомобиль. Внутри машины нашли винтовку и пистолет. Как утверждают источники СМИ, подозрительное транспортное средство выявили сотрудники французской контрразведки.

По факту произошедшего проводится расследование. При этом Национальная антитеррористическая прокуратура пока не подтвердила, будет ли заниматься этим делом.