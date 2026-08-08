CNN Türk: неразорвавшийся снаряд времен Первой мировой нашли на пляже в Турции

На пляже в Турции нашли неразорвавшийся снаряд времен Первой мировой войны CNN Türk: неразорвавшийся снаряд времен Первой мировой нашли на пляже в Турции

Москва8 авг Вести.Отдыхающие муниципального пляжа в поселке Кепез турецкой провинции Чанаккале обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд, предположительно, времен Первой мировой войны. Об этом сообщил CNN Türk.

По данным телеканала, посетители пляжа увидели снаряд в прибрежной зоне и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие на вызов стражи порядка оцепили участок, где находился боеприпас, взяли территорию под контроль и приняли необходимые меры безопасности.

Обнаруженный на пляже артиллерийский снаряд предположительно относится к периоду Чанаккальских сражений (период Первой мировой войны с 19 февраля 1915 года по 9 января 1916 года. – Прим. ред.) говорится в публикации

Обезвреженный снаряд доставили в полицейский участок Кепеза для дальнейшего изучения.