Москва8 авгВести.Отдыхающие муниципального пляжа в поселке Кепез турецкой провинции Чанаккале обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд, предположительно, времен Первой мировой войны. Об этом сообщил CNN Türk.
По данным телеканала, посетители пляжа увидели снаряд в прибрежной зоне и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие на вызов стражи порядка оцепили участок, где находился боеприпас, взяли территорию под контроль и приняли необходимые меры безопасности.
Обнаруженный на пляже артиллерийский снаряд предположительно относится к периоду Чанаккальских сражений (период Первой мировой войны с 19 февраля 1915 года по 9 января 1916 года. – Прим. ред.)говорится в публикации
Обезвреженный снаряд доставили в полицейский участок Кепеза для дальнейшего изучения.