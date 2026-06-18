Специалисты МЧС нашли и обезвредили в Крыму два снаряда времен ВОВ

В Крыму найдены два взрывоопасных предмета времен ВОВ, их обезвредили Специалисты МЧС нашли и обезвредили в Крыму два снаряда времен ВОВ

Москва18 июн Вести.В Ленинском районе Республики Крым было обнаружено два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны. Они были обезврежены, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что были найдены 1 минометная мина и 1 артиллерийский снаряд.

В Ленинском районе было уничтожено 2 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны сказано в канале министерства в мессенджере MAX

Обезвреживанием занимались 9 человек личного состава, 2 единицы автомобильной техники и 2 плавсредства.