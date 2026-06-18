Москва18 июнВести.В Ленинском районе Республики Крым было обнаружено два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны. Они были обезврежены, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Уточняется, что были найдены 1 минометная мина и 1 артиллерийский снаряд.
В Ленинском районе было уничтожено 2 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войнысказано в канале министерства в мессенджере MAX
Обезвреживанием занимались 9 человек личного состава, 2 единицы автомобильной техники и 2 плавсредства.