Взрывоопасный предмет времен ВОВ обезврежен в Брянске На территории Брянска обезвредили взрывоопасный предмет времен ВОВ

Москва21 июн Вести.В Брянске спасателями обезврежен взрывоопасный предмет времен ВОВ. Об этом региональной МЧС сообщает в MAX.

Благодаря действиям спасателей группы спецработ Брянского пожарно-спасательного центра, выезжавших к месту обнаружения взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны, была изъята и обезврежена минометная мина 82 мм уточнили в ведомстве

Гражданам напомнили, что при обнаружении боеприпаса категорически запрещается ударять по его корпусу, трогать, поднимать или перекатывать его с места на место.