Москва25 июнВести.В Стародубском муниципальном округе Брянской области трое мужчин получили ранения при взрыве подозрительного предмета. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Нижнее. Работники местного предприятия обнаружили незнакомый предмет – при его осмотре произошла детонация. В результате ЧП пострадали трое мужчин. Их госпитализировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь.
В результате нарушений правил безопасности трое мужчин получили минно-взрывные травмы и ранения различной степени тяжестинаписал Егор Ковальчук
Глава региона призвал жителей быть внимательными и не приближаться к подозрительным предметам. При обнаружении опасных находок следует немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.