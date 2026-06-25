В Брянской области трое мужчин пострадали при взрыве подозрительного предмета

Три человека пострадали при детонации подозрительного предмета на Брянщине В Брянской области трое мужчин пострадали при взрыве подозрительного предмета

Москва25 июн Вести.В Стародубском муниципальном округе Брянской области трое мужчин получили ранения при взрыве подозрительного предмета. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Нижнее. Работники местного предприятия обнаружили незнакомый предмет – при его осмотре произошла детонация. В результате ЧП пострадали трое мужчин. Их госпитализировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь.

В результате нарушений правил безопасности трое мужчин получили минно-взрывные травмы и ранения различной степени тяжести написал Егор Ковальчук

Глава региона призвал жителей быть внимательными и не приближаться к подозрительным предметам. При обнаружении опасных находок следует немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.