Москва16 июлВести.В Брянской области гражданский автомобиль наехал на взрывное устройство, которое было сброшено украинским БПЛА. Один человек пострадал, сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Происшествие случилось между селами Подывотье и Саранчино Севского района.
Гражданский автомобиль наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство, замаскированное под коробкунаписано в канале Ковальчука
У водителя зафиксировано осколочное ранение, он обратился в Навлинскую районную больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь.