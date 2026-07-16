В Брянской области автомобиль наехал на взрывное устройство, один пострадавший

Мирный житель Брянской области подорвался на взрывном устройстве ВСУ В Брянской области автомобиль наехал на взрывное устройство, один пострадавший

Москва16 июл Вести.В Брянской области гражданский автомобиль наехал на взрывное устройство, которое было сброшено украинским БПЛА. Один человек пострадал, сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Происшествие случилось между селами Подывотье и Саранчино Севского района.

Гражданский автомобиль наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство, замаскированное под коробку написано в канале Ковальчука

У водителя зафиксировано осколочное ранение, он обратился в Навлинскую районную больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь.