Москва6 июнВести.Об уничтожении 93 беспилотников ВСУ сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 93 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в сообщении
Жителей просят не приближаться к опасным и незнакомым предметам и при их обнаружении сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.