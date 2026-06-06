Москва6 июн Вести.Об уничтожении 93 беспилотников ВСУ сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 93 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в сообщении

Жителей просят не приближаться к опасным и незнакомым предметам и при их обнаружении сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.