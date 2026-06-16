Москва16 июнВести.В городе Твери в результате специальных работ аварийно-спасательной службы Тверской области был найден взрывоопасный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщило региональное МЧС России.
Специалистами была обнаружена 122 мм находка. Это произошло 16 июня.
Обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны в районе города Тверь – 122 мм артиллерийский снарядсказано в канале ведомства в мессенджере MAX
Взрывоопасный предмет был ликвидирован на полигоне.