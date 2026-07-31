В Хмельницкой области на полигоне ВСУ взорвались боеприпасы

На полигоне ВСУ сдетонировали боеприпасы В Хмельницкой области на полигоне ВСУ взорвались боеприпасы

Москва31 июл Вести.На военном полигоне близ Хмельницкого сдетонировали боеприпасы, радиус разлета снарядов достигал километра. Об этом заявил глава Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин.

По его словам, обстановка находится под контролем.

Есть повреждения около десяти многоквартирных домов, а также есть повреждения частных домов, одного магазина и двух автомобилей. В основном выбиты окна взрывной волной, в частном секторе повреждены крыши сказал Тюрин в эфире украинского телевидения

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Информация о жертвах не поступала.