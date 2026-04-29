SHOT: очевидцы сообщают о взрывах над Орском Оренбургской области

SHOT: взрывы прогремели над Орском в Оренбургской области SHOT: очевидцы сообщают о взрывах над Орском Оренбургской области

Москва29 апр Вести.Очевидцы сообщают о нескольких взрывах над Орском в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, речь идет о работе средств противовоздушной обороны по украинским беспилотным летательным аппаратам.

Местные жители рассказали SHOT, что несколько взрывов и стрельба были слышны в северо-западной части города. Перед этим выла сирена воздушной опасности говорится в публикации

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, на территории всего региона действует план "Ковер", закрыты аэропорта Орска и Оренбурга.