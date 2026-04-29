Москва29 апрВести.Очевидцы сообщают о нескольких взрывах над Орском в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, речь идет о работе средств противовоздушной обороны по украинским беспилотным летательным аппаратам.
Местные жители рассказали SHOT, что несколько взрывов и стрельба были слышны в северо-западной части города. Перед этим выла сирена воздушной опасностиговорится в публикации
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, на территории всего региона действует план "Ковер", закрыты аэропорта Орска и Оренбурга.