На полигоне в Хмельницком, где взорвался склад ВСУ, нашли человеческие останки

Фрагменты тел нашли на полигоне в Хмельницком, где взорвался склад ВСУ На полигоне в Хмельницком, где взорвался склад ВСУ, нашли человеческие останки

Москва5 авг Вести.На полигоне в Хмельницком на западе Украины, на котором 31 июля взорвался склад Вооруженных сил (ВС) страны с боеприпасами, были найдены фрагменты тел. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин в своем Telegram-канале.

На полигоне при поисках обнаружили фрагменты тел. Проводятся судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, чтобы установить личности погибших говорится в публикации

По его словам, поисковая операция, следственные действия и ликвидация последствий ЧП продолжаются. Также ведется оценка убытков, которые понесли владельцы дачных участков, территория которых прилегает к полигону, где произошло ЧП.