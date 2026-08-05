Москва5 авгВести.На полигоне в Хмельницком на западе Украины, на котором 31 июля взорвался склад Вооруженных сил (ВС) страны с боеприпасами, были найдены фрагменты тел. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин в своем Telegram-канале.
На полигоне при поисках обнаружили фрагменты тел. Проводятся судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, чтобы установить личности погибшихговорится в публикации
По его словам, поисковая операция, следственные действия и ликвидация последствий ЧП продолжаются. Также ведется оценка убытков, которые понесли владельцы дачных участков, территория которых прилегает к полигону, где произошло ЧП.