Ряд домов разрушило под Днепропетровском после взрыва склада с боеприпасами Склад с боеприпасами взорвался в жилом районе в Днепропетровской области

Москва25 июл Вести.Склад с боеприпасами взорвался прямо в жилом секторе поселка городского типа Куриловка в Днепропетровской области. Об этом сообщают украинские СМИ и жители населенного пункта на своих страницах в соцсетях.

На опубликованных в сети записях видно, как боеприпасы разлетаются в разные стороны и падают во дворы. В результате разрушены несколько домов.

По словам жительницы Куриловки, прибывшие на место инцидента военные вывозят оставшиеся снаряды. При этом тем, чьи дома пострадали в результате взрыва, никакой помощи до сих пор не оказано.

Заметают следы. Те, кто пишут что это просто ВСУ помогают убирать снаряды – а как они туда попали? Это не просто один военный спрятал у себя во дворе две гранаты, это реактивные снаряды для "Градов", это целый склад, их вылетали сотни цитирует ее "Страна.ua"

В комментариях под публикациями о взрыве пользователи сравнили произошедшее с инцидентом в Вишневом под Киевом. Там из-за детонации боеприпасов были разрушены целые улицы. Тогда руководители предприятия, на котором был расположен склад, были задержаны. Ответственные за взрыв в Куриловке до сих пор не названы, власти упорно отмалчиваются по этому поводу.