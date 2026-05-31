В двух украинских регионах произошли взрывы

Москва31 мая Вести.В Днепропетровской и Харьковской областях Украины раздались раскаты взрывов. Об этом сообщают местные СМИ.

Как уточняется, в Днепропетровской области взрывы прозвучали в районе административного центра регионе - в Днепропетровске. В Харьковской области звуки детонации раздались в Изюмском районе. При этом в указанных областях была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Киеве и Киевской области были слышны взрывы.

До этого в Чернигове и Сумах прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги.