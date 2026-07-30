Мирошник: ВСУ разбрасывают мины "новые лепестки" на гражданских объектах ВСУ стали применять мины "новые лепестки" на гражданских объектах

Москва30 июл Вести.Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА начали разбрасывать на гражданских объектах Кременского округа ЛНР противопехотные мины "новые лепестки". Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, мины представляют собой пластиковый контейнер со взрывчаткой и взрывателем нажимного действия.

В Кременском муниципальном округе в ЛНР украинские БПЛА разбрасывают противопехотные мины "новые лепестки" на гражданских объектах написал он в Telegram-канале

Мирошник уточнил, что детонация мины может привести к серьезным ранениям и даже к летальному исходу.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики начали минировать дороги, пряча взрывчатку в тушах животных.