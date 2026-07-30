Глава Херсонской области рассказал о живодерском способе ВСУ минировать дороги ВСУ минируют дороги в Херсонской области, пряча взрывчатку в тушах животных

Москва30 июл Вести.Украинские боевики начали минировать дороги, пряча взрывчатку в тушах животных. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо.

У противника появился еще один подлый способ минирования придорожных участков. Самодельные взрывные устройства маскируют в тушах животных… Иначе как живодерами тех, кто до такого додумался, назвать трудно написал глава региона в мессенджере МАХ

Он призвал водителей, особенно прифронтовых районов, быть максимально внимательными и осторожными, не подходить к лежащих на обочинах зверям и тем более не пытаться убрать их своими силами. При обнаружении чего-то подобного необходимо сразу обращаться в оперативные службы.