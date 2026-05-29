На трассе "Новороссия" при подрыве на мине ВСУ погиб водитель "Камаза"

Москва29 мая Вести.На трассе "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей "Камаз" подорвался на мине ВСУ. Водитель погиб. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Утром украинский гексакоптер "Баба-яга" сбросил мины на проезжую часть и обочины трассы. Боеприпасы срабатывают на движение, поэтому крайне опасны для гражданского транспорта.

Кроме грузовика, повреждения получили несколько машин, которые везли квартирные блоки для объектов в Геническе.

Участок трассы перекрыли, специалисты проводят разминирование.

Владимир Сальдо призвал водителей быть внимательными и при обнаружении подозрительных предметов сразу звонить в экстренные службы.