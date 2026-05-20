Машина с хлебом попала под обстрел ВСУ в Херсонской области, погиб человек ВСУ обстреляли машину с хлебом в Херсонской области, погиб мирный житель

Москва20 мая Вести.Машина, доставлявшая хлебобулочную продукцию людям, проживающим в непосредственной близости от линии фронта, где доступ к продуктам питания крайне ограничен, попала под обстрел украинских боевиков в Софиевке Херсонской области — в результате вражеской агрессии один человек погиб, один пострадал. Об этом заявил глава Каховского муниципального округа региона Павел Филипчук.

В результате этой атаки ранения тяжелой и средней степени тяжести получили двое мужчин: водитель машины и его напарник. Военные медики оперативно оказали первую помощь, но одного из мужчин не удалось спасти. Другого пострадавшего госпитализировали в больницу написал он в своем канале в мессенджере MAX

Филипчук выразил соболезнования родным и близким погибшего, раненому пожелал скорейшего выздоровления.