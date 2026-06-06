Москва6 июнВести.Украинские боевики обстреляли гражданский автомобиль сотрудника Каховской администрации, в результате террористической агрессии сам сотрудник ранен, его родственник погиб. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.
Сам сотрудник получил ранения и после оказания медицинской помощи находится в стабильном состоянии. Член семьи, находившийся в автомобиле, погибнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Филипчук пожелал сил и выразил поддержку коллегам, потерявшим родного человека.