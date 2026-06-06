ВСУ обстреляли машину сотрудника Каховской администрации, один человек погиб

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Москва6 июн Вести.Украинские боевики обстреляли гражданский автомобиль сотрудника Каховской администрации, в результате террористической агрессии сам сотрудник ранен, его родственник погиб. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.

Сам сотрудник получил ранения и после оказания медицинской помощи находится в стабильном состоянии. Член семьи, находившийся в автомобиле, погиб написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Филипчук пожелал сил и выразил поддержку коллегам, потерявшим родного человека.