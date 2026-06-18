Москва18 июн Вести.Возле дома в Великом Новгороде нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Специалисты осторожно извлекли боеприпас и забрали. Об этом сообщает городское Управление по делам ГО и ЧС.

Снаряд обнаружили вечером 18 июня, в четверг, на улице Орловской.

По прибытии по указанному адресу был обнаружен снаряд времен ВОВ. Спасателями было произведено ограждение участка с обнаруженным боеприпасом. В 18.14 прибывшей на место группой разминирования ПАСС ГОКУ " Управление ЗНЧС и ПБ НО" обнаруженный снаряд был удален с места происшествия говорится на странице учреждения во "ВКонтакте"

Обошлось без последствий.