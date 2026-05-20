Два снаряда времен ВОВ были обнаружены в Тверской области

В Тверской области обнаружены мина и снаряд времен ВОВ Два снаряда времен ВОВ были обнаружены в Тверской области

Москва20 мая Вести.В Тверской области были обнаружены два взрывоопасных предмета, датируемых временами Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное МЧС.

Они были найдены в городе Бологое и Селижаровском муниципальном округе.

Группой специальных работ аварийно-спасательной службы Верхневолжья обнаружены взрывоопасные предметы времен ВОВ: 20 мм артиллерийский снаряд и 50 мм минометная мина говорится в публикации

Группы специальных (взрывных) работ после обнаружения ликвидировали оба предмета на полигоне.