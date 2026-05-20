Москва20 маяВести.В Тверской области были обнаружены два взрывоопасных предмета, датируемых временами Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное МЧС.
Они были найдены в городе Бологое и Селижаровском муниципальном округе.
Группой специальных работ аварийно-спасательной службы Верхневолжья обнаружены взрывоопасные предметы времен ВОВ: 20 мм артиллерийский снаряд и 50 мм минометная минаговорится в публикации
Группы специальных (взрывных) работ после обнаружения ликвидировали оба предмета на полигоне.