В Запорожской области на улицах Михайловки нашли заминированные купюры

Заминированные купюры нашли на улице в населенном пункте Запорожской области В Запорожской области на улицах Михайловки нашли заминированные купюры

Москва21 июн Вести.В населенном пункте Михайловка Запорожской области на улице нашли заминированные купюры. Об этом сообщили в администрации района.

Внимание! Срочное предупреждение! В Михайловке обнаружили заминированные денежные купюры… Проявите бдительность! Поговорите с детьми сегодня, чтобы предотвратить беду говорится в Telegram-канале администрации

Отмечается, что в случае обнаружения подозрительных купюр важно отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить в оперативные службы, нельзя прикасаться к ним и тем более пытаться поднять.