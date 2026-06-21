Москва21 июнВести.В населенном пункте Михайловка Запорожской области на улице нашли заминированные купюры. Об этом сообщили в администрации района.
Внимание! Срочное предупреждение! В Михайловке обнаружили заминированные денежные купюры… Проявите бдительность! Поговорите с детьми сегодня, чтобы предотвратить бедуговорится в Telegram-канале администрации
Отмечается, что в случае обнаружения подозрительных купюр важно отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить в оперативные службы, нельзя прикасаться к ним и тем более пытаться поднять.