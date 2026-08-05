У Энергодара между Ивановкой и Новоукраинкой обнаружены мины

У Энергодара вновь обнаружены мины У Энергодара между Ивановкой и Новоукраинкой обнаружены мины

Москва5 авг Вести.У города-спутника Запорожской АЭС Энергодара вновь обнаружены мины. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) предупреждает жителей в мессенджере MAX об опасном участке между Ивановкой и Новоукраинкой.

Внимание!!! На участке трассы между Ивановкой и Новоукраинкой обнаружены мины говорится в публикации

Граждан призывают избегать этого участка и не выходить на проезжую часть, а в случае происшествий обращаться по номерам ЕДДС Энергодара.

Ранее сообщалось, что ВСУ дистанционно заминировали дороги в этом городе Запорожской области. Известно о четырех пострадавших – сотрудниках ЗАЭС.