В Энергодаре ВСУ вновь заминировали дорогу между Ивановкой и Новоукраинкой

Жителей Энергодара предупредили, что ВСУ опять заминировали дорогу В Энергодаре ВСУ вновь заминировали дорогу между Ивановкой и Новоукраинкой

Москва7 авг Вести.Противник вновь заминировал часть дороги у Энергодара. Об этом предупреждает жителей города-спутника Запорожской АЭС администрация Энергодарского городского округа в мессенджере MAX.

Сегодня утром киевский режим произвел дистанционное минирование участка дороги между населенными пунктами Ивановка и Новоукраинка говорится в публикации

Жителям категорически запрещается выходить на проезжую часть и приближаться к этому участку, а при обнаружении подозрительных предметов или в случае ЧП звонить по телефонам городской ЕДДС.

Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что Киев четыре месяца назад начал массово минировать ведущие в Энергодар дороги общего пользования.