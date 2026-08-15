В Польше проходит крупнейший в истории республики военный парад

В Польше проходит крупнейший военный парад В Польше проходит крупнейший в истории республики военный парад

Москва15 авг Вести.В Варшаве проходит крупнейший в истории Польши военный парад, приуроченный ко Дню польских вооруженных сил. Трансляцию мероприятия ведет телеканал TVP Info.

По информации журналистов, в нем принимают участие порядка 1 800 военнослужащих, свыше 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов, включая американский истребитель F-35.

К параду присоединились американские, канадские, австралийские, литовские, румынские, шведские и эстонские военные. При этом наибольшую группу среди союзников составили солдаты из Франции.

Одновременно с торжественным маршем в День Войска польского в городе Гдыня проходит военно-морской парад, на котором присутствует премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее стало известно, что представителей Украины на военный парад в Варшаве не пригласили. По мнению сотрудника Института стран СНГ, эксперта движения "Другая Украина" Александра Дудчака, это решение продемонстрировало отношение Польши к украинцам как к холопам.