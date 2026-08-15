Дудчак: Польша отнеслась к украинцам как к холопам, не позвав на парад

"Как к холопам": Дудчак объяснил, почему украинцев не позвали на парад в Польше Дудчак: Польша отнеслась к украинцам как к холопам, не позвав на парад

Москва15 авг Вести.Польша отнеслась к украинцам как к холопам, не пригласив представителей Украины на военный парад.

Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

В беседе с ТАСС он отметил, что приглашение стало бы не совсем уместным из-за достаточно напряженных отношений Киева и Варшавы.

Ну и Украину оставили за бортом. С другой стороны, поляки продемонстрировали свое отношение к украинцам, как к холопам сказал Дудчак

Ранее стало известно, что украинские представители не приглашены на запланированный на 15 августа военный парад в Варшаве.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что подобное решение является сигналом того, что Украина перестала быть "щитом Европы".