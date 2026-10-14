Рейс из Нью-Йорка в Тель-Авив задержали из-за сообщения о бомбе на борту

Рейс из Нью-Йорка в Тель-Авив задержали из-за угрозы взрыва Рейс из Нью-Йорка в Тель-Авив задержали из-за сообщения о бомбе на борту

Москва14 окт Вести.Вылет самолета авиакомпании Delta Air Lines из международного аэропорта им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке задержали из-за анонимного сообщения о заложенной на борту бомбе. Об этом информирует издание The Jerusalem Post.

Рейс DL234 должен был вылететь в Тель-Авив в 22:40 по израильскому времени.

Самолету отказали в разрешении на взлет после того, как полиция получила телефонный звонок о том, что на борту заложена бомба говорится в публикации

Полиция обыскала самолет, после чего ему разрешили вылететь.

Ранее самолет Boeing 737, который направлялся из Рима в Дублин, подал сигнал бедствия во время полета.