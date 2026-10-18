Рейс из Тель-Авива в Вену приземлился в Софии из-за угрозы взрыва

Самолет австрийской авиакомпании экстренно сел в Софии из-за угрозы взрыва Рейс из Тель-Авива в Вену приземлился в Софии из-за угрозы взрыва

Москва18 окт Вести.Самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines экстренно приземлился в Болгарии из-за возможного наличия бомбы на борту.

Об этом сообщила израильская телерадиокомпания Kan News.

Рейс следовал из Тель-Авива в Вену и был перенаправлен в Софию после телефонного звонка с информацией о подозрительном предмете на борту.

Самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines, вылетевший сегодня вечером (18 октября) из аэропорта Бен-Гурион в Вену, недавно приземлился в Софии, Болгария, после анонимного сообщения о предполагаемой угрозе взрыва на борту сказано в публикации

В настоящее время спецслужбы расследуют обстоятельства происшествия.

Ранее рейс из Нью-Йорка в Тель-Авив был задержан из-за анонимного сообщения о заложенной на борту бомбе.