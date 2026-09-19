Москва19 сен Вести.Самолет авиакомпании Freebird, который следовал из Антальи в Прагу, вынужденно сел в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле. Информацию об этом распространил портал HavaSosyalMedya.

Самолет Airbus A320, выполнявший рейс FH1551 из Антальи в Прагу, перенаправили в аэропорт Сабихи Гекчен говорится в материале

В сообщении утверждается, что причиной этого стал сердечный приступ у пассажира. После посадки пассажиру оказала помощь прибывшая бригада.

После этого самолет продолжил полет по маршруту.

Ранее СМИ сообщили, что пауэрбанк бывшего министра Нидерландов взорвался и загорелся на борту самолета, летевшего из Амстердама на остров Кюрасао.