Москва19 сенВести.Самолет авиакомпании Freebird, который следовал из Антальи в Прагу, вынужденно сел в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле. Информацию об этом распространил портал HavaSosyalMedya.
Самолет Airbus A320, выполнявший рейс FH1551 из Антальи в Прагу, перенаправили в аэропорт Сабихи Гекченговорится в материале
В сообщении утверждается, что причиной этого стал сердечный приступ у пассажира. После посадки пассажиру оказала помощь прибывшая бригада.
После этого самолет продолжил полет по маршруту.
Ранее СМИ сообщили, что пауэрбанк бывшего министра Нидерландов взорвался и загорелся на борту самолета, летевшего из Амстердама на остров Кюрасао.