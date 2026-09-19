Журналист Боуз заявил, что в кортеже Зеленского 15 авто из-за страха покушений

Журналист высказал мнение, почему в кортеже Зеленского 15 машин Журналист Боуз заявил, что в кортеже Зеленского 15 авто из-за страха покушений

Москва19 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский стал больше опасаться возможных покушений, о чем свидетельствует состав его огромного кортежа. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Боуз обратил внимание на количество автомобилей, сопровождавших Зеленского во время его поездки в западные области Украины.

Этот находящийся под давлением "слуга народа" теперь нуждается в более чем 15 бронированных джипах, машине скорой помощи и многих других видах защиты при перемещении внутри Украины утверждается в посте

Журналист выразил мнение, что Зеленский "стал все больше опасаться покушений".

19 сентября украинские СМИ сообщили, что на видео попал кортеж Зеленского, в составе которого более 15 спецавтомобилей.