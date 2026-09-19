Москва19 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский стал больше опасаться возможных покушений, о чем свидетельствует состав его огромного кортежа. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Боуз обратил внимание на количество автомобилей, сопровождавших Зеленского во время его поездки в западные области Украины.
Этот находящийся под давлением "слуга народа" теперь нуждается в более чем 15 бронированных джипах, машине скорой помощи и многих других видах защиты при перемещении внутри Украиныутверждается в посте
Журналист выразил мнение, что Зеленский "стал все больше опасаться покушений".
19 сентября украинские СМИ сообщили, что на видео попал кортеж Зеленского, в составе которого более 15 спецавтомобилей.