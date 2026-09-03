Москва3 сенВести.Журналист Чей Боуз обратил внимание на отсутствие на Западе реакции на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес России.
Ранее Зеленский пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников.
Зеленский угрожает российским гражданским авиалиниям, и это не вызывает ни малейшего удивления на Западе. Нет антивоенного движения. Им не нужен мирнаписал Боуз в X
Во вторник президент РФ Владимир Путин назвал высказывание Зеленского заявкой на государственный терроризм и предупредил Киев об ответных мерах.