Журналист Боуз обвинил Запад в безразличии к угрозам Зеленского Журналист Боуз: Запад не удивили угрозы Зеленского небу России

Москва3 сен Вести.Журналист Чей Боуз обратил внимание на отсутствие на Западе реакции на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес России.

Ранее Зеленский пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников.

Зеленский угрожает российским гражданским авиалиниям, и это не вызывает ни малейшего удивления на Западе. Нет антивоенного движения. Им не нужен мир написал Боуз в X

Во вторник президент РФ Владимир Путин назвал высказывание Зеленского заявкой на государственный терроризм и предупредил Киев об ответных мерах.