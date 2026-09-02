Москва2 сен Вести.Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с международным террористом Усамой бен Ладеном.

Поводом для этого послужила угроза Зеленского сделать воздушное пространство России опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников. Заявление главы киевского режима прозвучало накануне годовщины терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Разговор о потенциальных атаках на гражданские самолеты Зеленский, не постеснялись, начал накануне 25-летия терактов 11 сентября. Если человек одел костюм [Усамы] бен Ладена, то он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя написал Богданов

Ранее автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX оценил заявление Зеленского, сравнив его с террористом Шамилем Басаевым.

Президент России Владимир Путин назвал слова Зеленского заявкой на государственный терроризм. Он предупредил, что со стороны Москвы последуют ответные меры, если Киев действительно решит реализовать эту угрозу.