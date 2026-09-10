Экс-депутат Рады назвал смехотворными все попытки покушений на Зеленского Экс-депутат Рады Килинкаров: все попытки покушений на Зеленского смехотворны

Москва10 сен Вести.Все попытки совершения покушений на жизнь главы киевского режима Владимира Зеленского выглядят смехотворными. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его словам, на Зеленского якобы было уже совершено свыше 15 покушений. Килинкаров иронично предположил, что за главой киевского режима охотится эстонский киллер.

Потому что пока он готовит покушение, клиент умирает естественной смертью. Вот эти все покушения, они смехотворны. Я вспоминаю с первого дня по поводу того, как Зеленский… отстреливался в городе Киеве от чеченцев, которые хотели убить Зеленского, до сегодняшнего покушения. Но сегодня они вообще попали впросак. Оказывается, [там был] какой-то дрон за 160 км и до того, как борт [с Зеленским] взлетел объяснил свою точку зрения Килинкаров

9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при взлете в Молдавии. Инцидент произошел, когда глава киевского режима направлялся из Молдавии в Осло для присутствия на похоронах короля Норвегии Харальда V.

Позднее молдавские власти сообщили, что самолет Зеленского не подвергался угрозе со стороны беспилотного летательного аппарата на территории страны. Пресс-секретарь молдавского правительства подчеркнул, что "никакой прямой угрозы самолету Зеленского не было".