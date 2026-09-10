Москва10 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский мог специально инициировать инцидент с дроном в Молдавии, чтобы ему позвонил президент США Дональд Трамп. Такое мнение в своем канале в MAX высказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
Молдавский дрон Зеленский явно запускал под телефонный разговор с Трампом. Но Трамп так и не позвонил. Выражаясь их языком "едва" позвонилнаписал он
Ранее сообщалось, что самолет Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при взлете в Молдавии. Инцидент произошел, когда Зеленский направлялся из Молдавии в Осло для присутствия на похоронах короля Норвегии Харальда V.