Молдавия замалчивает информацию о задержании украинца с дроном, заявил Додон Додон: украинец пытался провести в Молдавию дрон со взрывчаткой

Москва10 сен Вести.На границе Молдавии задержали гражданина Украины, который предпринял попытку ввезти на территорию республики дрон со взрывчаткой. Об этом сообщил бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.

По словам политика, власти Молдавии замалчивают информацию об инциденте.

Несколько дней назад на границе был задержан украинец с дроном со взрывчаткой в багажнике, приехали спецслужбы, вероятно служба информации и безопасности, и забрали его сказал Додон на видео

Он добавил, что фиксируется все больше попыток провокаций, нацеленных на вовлечение Молдавии в украинский конфликт.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет Владимира Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при взлете в Молдавии. Позже пресс-секретарь молдавского правительства Думитру Чорич сообщил, что самолет главы киевского режима не подвергался угрозе со стороны дрона на территории республики.