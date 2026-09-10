Москва10 сенВести.На границе Молдавии задержали гражданина Украины, который предпринял попытку ввезти на территорию республики дрон со взрывчаткой. Об этом сообщил бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.
По словам политика, власти Молдавии замалчивают информацию об инциденте.
Несколько дней назад на границе был задержан украинец с дроном со взрывчаткой в багажнике, приехали спецслужбы, вероятно служба информации и безопасности, и забрали егосказал Додон на видео
Он добавил, что фиксируется все больше попыток провокаций, нацеленных на вовлечение Молдавии в украинский конфликт.
Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет Владимира Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при взлете в Молдавии. Позже пресс-секретарь молдавского правительства Думитру Чорич сообщил, что самолет главы киевского режима не подвергался угрозе со стороны дрона на территории республики.