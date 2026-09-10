Москва10 сенВести.Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского не подвергался угрозе со стороны беспилотного летательного аппарата на территории Молдавии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь правительства республики Думитру Чорич.
По его словам, молдавское воздушное пространство закрывалось во второй половине дня 8 сентября из-за дрона, который попал на территорию республики со стороны Украины. Он добавил, что военные Молдавии отслеживали объект до пересечения границы с Румынией.
Эта мера привела к задержке трех бортов на вылет и четырех - на посадку. По этой же причине с задержкой вылетел из международного аэропорта Кишинева и самолет... Владимира Зеленскогосказал Чорич
Пресс-секретарь молдавского правительства подчеркнул, что "никакой прямой угрозы самолету Зеленского не было".
Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет главы киевского режима едва не столкнулся с беспилотником при взлете в Молдавии.
Вместе с тем украинские СМИ называли утверждения об угрозе воздушному судну Зеленского преувеличенными.