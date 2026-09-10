В Молдавии заявили, что самолет Зеленского не подвергался угрозе со стороны БПЛА

В Молдавии опровергли информацию о дроне, угрожавшем самолету Зеленского В Молдавии заявили, что самолет Зеленского не подвергался угрозе со стороны БПЛА

Москва10 сен Вести.Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского не подвергался угрозе со стороны беспилотного летательного аппарата на территории Молдавии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь правительства республики Думитру Чорич.

По его словам, молдавское воздушное пространство закрывалось во второй половине дня 8 сентября из-за дрона, который попал на территорию республики со стороны Украины. Он добавил, что военные Молдавии отслеживали объект до пересечения границы с Румынией.

Эта мера привела к задержке трех бортов на вылет и четырех - на посадку. По этой же причине с задержкой вылетел из международного аэропорта Кишинева и самолет... Владимира Зеленского сказал Чорич

Пресс-секретарь молдавского правительства подчеркнул, что "никакой прямой угрозы самолету Зеленского не было".

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет главы киевского режима едва не столкнулся с беспилотником при взлете в Молдавии.

Вместе с тем украинские СМИ называли утверждения об угрозе воздушному судну Зеленского преувеличенными.